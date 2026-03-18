Israel dice haber atacado gasolineras en el Líbano «controladas por Hizbulá»

1 minuto

Jerusalén, 18 mar (EFE).- El Ejército israelí afirmó este miércoles haber atacado gasolineras en el Líbano «controladas por Hizbulá» que, según afirma, proporcionaban millones de dólares para financiar a la organización chií.

En un comunicado, indica que durante la pasada noche sus fuerzas atacaron gasolineras de la compañía Al Amana en el sur del Líbano, sosteniendo que dicha empresa está «controlada por Hizbulá» y «constituye una infraestructura económica fundamental que sustenta las capacidades militares de Hizbúlá».

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo cual los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la infraestructura, de la que la agencia no especificó su nombre.

En el Líbano, al menos diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

La campaña israelí deja allí ya más de 900 muertos, entre ellos 111 niños, y 2.221 heridos en todo el país, donde más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares. EFE

mt/jgb