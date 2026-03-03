Israel dice haber atacado un complejo «secreto» de desarrollo nuclear en el norte de Irán

Jerusalén, 3 mar (EFE).- La aviación israelí bombardeó este martes un complejo nuclear «secreto» en el norte de Irán que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del Ejército de Israel.

«El complejo secreto ‘Minzadehei’, ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán, fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares», recoge el comunicado castrense.

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado «un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares».

El portavoz castrense Nadav Shoshani advirtió en otro comunicado de que el grupo de científicos trabajaba de forma encubierta en el complejo.

«El régimen (iraní)transfirió parte de estas actividades (nucleares) a guaridas secretas antibombas, asumiendo que no las detectaríamos. Se equivocaron», dijo luego Shoshani en una declaración a la prensa internacional.

Mientras que en la llamada guerra de doce días de junio de 2025 Israel anunció en numerosas ocasiones sus ataques a instalaciones nucleares iraníes (como Isfahan, Natanz o Furdu), en los últimos cuatro días estas se encontraban en un segundo plano frente a los ataques contra el liderazgo de la República Islámica o su sistema de misiles balísticos.

En una conversación con EFE, una oficial de las fuerzas armadas aseguró que las capacidades nucleares de Irán siguen siendo un objetivo israelí, pero su rápido desarrollo en materia de misiles balísticos motivó el cambio de prioridades. EFE

