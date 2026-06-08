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Israel dice haber atacado una planta petroquímica en el suroreste de Irán

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí informó de que su fuerza aérea atacó este lunes el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

«Hace poco, la Fuerza Aérea israelí atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. Más detalles próximamente», indicó el Ejército en un breve comunicado a las 8.00 hora local (5.00 GMT).

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y otra en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos.

Paralelamente, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado. EFE

mt/rml

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