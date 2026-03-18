Israel dice haber completado ataques contra centros de mando del régimen en Teherán

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- El Ejército de Israel informó este miércoles de que durante la jornada de ayer, martes, completó una serie de ataques contra centros de mando del régimen iraní en Teherán, entre ellos el cuartel general de la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.

«Como parte de los ataques aéreos realizados ayer (martes) en Teherán, la fuerza aérea israelí, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó centros de mando, emplazamientos de misiles balísticos e infraestructura adicional del régimen terrorista iraní», recoge el comunicado.

En la nota, el Ejército también señala haber atacado el centro de mantenimiento del Departamento General de Logística y Apoyo de las Fuerzas de Seguridad Interna y un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos.

«Asimismo, se atacaron varios sistemas de defensa aérea con el fin de ampliar la superioridad aérea de la Fuerza Aérea Israelí sobre el espacio aéreo iraní», prosigue el comunicado castrense.

Israel insiste en que estos ataques «forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas y fundamentos centrales del régimen» de Irán.

Sin embargo, esta pasada madrugada Irán, tras confirmarse la muerte de su secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, lanzó varias oleadas de misiles contra el centro de Israel que hicieron saltar las alarmas en Tel Aviv y Jerusalén.

En ambas ciudades se escucharon fuertes explosiones.

Como consecuencia de estos ataques, dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán.

Se trata de los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra Irán.

El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) detalló que las dos víctimas eran un matrimonio de ancianos de 70 años. Además, también informó de varios daños en una estación de tren en Tel Aviv y en varios edificios y calles por la caída de metralla. EFE

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