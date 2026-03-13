Israel dice haber completado ataques contra objetivos Hizbulá en varios puntos de Líbano

2 minutos

Jerusalén, 13 mar (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este viernes en un comunicado que ayer, jueves, «completaron decenas de oleadas de ataques contra la infraestructura» de la milicia Hizbulá en la capital, Beirut, Beqaa (este) y otras zonas del sur del Líbano.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron oleadas de ataques contra la infraestructura de Hizbulá: activos de la Asociación ‘Al-Quard Al-Hassan’ (entidad bancaria fundada por la milicia libanesa) e instalaciones de almacenamiento de armas», recoge el comunicado castrense.

Israel sostiene que estos bombardeos buscan «desestabilizar aún más» al grupo libanés al que acusa de «utilizar fondos civiles para financiarse y promover sus actividades terroristas».

«Los recientes ataques contra la asociación han interrumpido total y eficazmente sus operaciones y dañado significativamente los canales de concentración de fuerzas de la organización terrorista Hizbulá», agregó.

Además, Israel dijo también haber atacado «varias instalaciones de almacenamiento» en la zona comprendida entre los ríos Litani y Zahrani, desde donde asegura Hizbulá realizó lanzamientos hacia territorio israelí.

«Antes de los ataques, se tomaron medidas para mitigar el riesgo de daño a la población civil, incluyendo advertencias anticipadas, el uso de munición de precisión y vigilancia aérea», dijo.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes. EFE

ngg/cg