Israel dice haber matado a 2.000 milicianos desde marzo; en Gaza hubo unos 10.500 muertos

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El Ejército israelí dijo este miércoles que sus tropas han matado en Gaza a más de 2.000 milicianos, incluidos comandantes, desde que rompiera de forma unilateral el alto el fuego el pasado 18 de marzo; cinco meses en los que al menos 10.576 gazatíes han perdido la vida, según datos de Sanidad local.

Además, en un desglose de cifras poco habitual, el Ejército añadió que ya posee «control operacional» sobre cerca del 75 % de todo el territorio gazatí, y que más de 10.000 «objetivos terroristas» han sido atacados en estos cinco meses mediante cazas, helicópteros, drones y la fuerza naval.

Este miércoles, el portavoz castrense, Effie Defrin, dijo en una comparecencia ‘online’ que «el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza» y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la capital).

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60.000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

«Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo», aseguró en la comparecencia Defrin. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó «acortar» los preparativos previos a la invasión, según un comunicado.

Desde octubre de 2023, más de 62.000 personas han sido asesinadas en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora.

Además, cerca de dos millones de palestinos se han visto forzosamente desplazados, la mayoría múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive hacinados en campamentos dentro de una Gaza en la que han sido destruidas casa, colegios y hospitales. EFE

