Israel dice haber matado a cinco milicianos en Gaza por «haber cruzado línea amarilla»

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El Ejército israelí dijo este miércoles haber matado a cinco milicianos que habían «cruzado la línea amarilla», el punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Según detalla en un primer comunicado, cuatro de ellos fueron identificados al este de esta «línea amarilla» en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, mientras las tropas «operaban para desmantelar la infraestructura clandestina»

«Tras la identificación, las tropas abrieron fuego contra los terroristas. No se reportaron heridos entre las tropas», agrega el comunicado castrense.

Un quinto miliciano, explica el Ejército en un segundo comunicado, fue identificado cruzando también esta línea en la zona de Jan Yunis (sur de Gaza), «lo que representaba una amenaza inmediata».

«Tras la identificación, las tropas abatieron al terrorista para eliminar la amenaza», agrega.

Los incidentes son prácticamente diarios en torno a esta «línea amarilla» desde que entrara en vigor el alto el fuego, el pasado 10 de octubre.

La línea ha configurado una nueva frontera en torno a la zona de Gaza donde las tropas Israelíes mantienen posiciones, lo que les permite tener todavía más del 50 % del territorio del enclave bajo su control.

El Ejército, sin presentar pruebas concluyentes, se escuda en haber detectado presencia de milicianos en esta zona para abrir fuego. La mayoría de la población gazatí, según consultó EFE, desconoce donde empieza y acaba esta línea, que Israel solo ha señalizado en algunos puntos. EFE

ngg/rcf