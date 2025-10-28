Israel dice haber matado a tres milicianos en una operación en Yenín (Cisjordania)

(Actualiza con declaraciones del ministro de Defensa israelí)

Jerusalén, 28 oct (EFE).- La Unidad Especial Antiterrorista de la Policía de Israel mató a primera hora de este martes a tres supuestos milicianos que «participaban en actividades terroristas» en la zona de Kafr Quds en Yenin, en el norte de la Cisjordania ocupada.

«Las fuerzas identificaron la célula terrorista en una cueva y dispararon contra ella. Dos terroristas fueron eliminados y uno resultó herido. Poco después, se eliminó al otro terrorista», recoge el comunicado difundido por el Ejército israelí.

Según la nota, esta «célula terrorista», vinculada a una organización en el campo de refugiados de Yenín, planeaba llevar a cabo un atentado contra Israel.

Durante la intervención militar, francotiradores israelíes abrieron fuego y mataron a los tres milicianos tras salir de la cueva donde se escondían en la aldea de Kafr Quds.

Posteriormente, la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque aéreo contra la cueva «para dañar la infraestructura terrorista».

«Cualquier intento de las organizaciones terroristas de reconstruir las infraestructuras de terrorismo en Cisjordania, que hemos frustrado y destruido en los campos de terrorismo en el norte de Samaria, será respondido con mano dura», advirtió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz en su cuenta de X tras la operación.

El campo de refugiados de Yenín, bastión histórico de las milicias palestinas, lleva bajo control del Ejército israelí y prácticamente desmantelado desde principios de año después de que Israel lanzara la conocida operación como ‘Muro de hierro’, una de las mayores ofensivas contra el norte de la Cisjordania ocupada.

Esa operación ha supuesto el desplazamiento de 40.000 palestinos que vivían en el campo de refugiados de Yenín y en otros puntos del norte de Cisjordania como el campo de Nur Shams en Tulkarem.

La situación en Cisjordania lleva semanas muy tensa con continuos episodios de violencia tanto por parte del Ejército israelí como de los colonos, que han estado atacando aldeas y quemando coches de palestinos, pese al alto el fuego de Gaza. EFE

