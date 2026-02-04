Israel dice haber matado a un miliciano de Yihad Islámica durante ataques de hoy en Gaza

Jerusalén, 4 feb (EFE).- El Ejército de Israel dijo este miércoles en un comunicado haber matado a un miliciano de la Yihad Islámica durante la oleada de ataques lanzados a lo largo de la jornada contra Gaza y que han causado al menos 24 víctimas, según informaron a EFE fuentes sanitarias.

Según Israel, los ataques de este miércoles responden al tiroteo perpetrado presuntamente durante esta pasada madrugada en el norte de Gaza por milicianos contra sus soldados, en el que uno de sus militares resultó herido.

«Hoy miércoles, en respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego ocurrida durante la noche del miércoles, el Ejército atacó y eliminó al terrorista Ali Raziana, quien desempeñaba como comandante de la Brigada Norte de Gaza de la organización terrorista Yihad Islámica», recoge el comunicado del Ejército israelí.

Israel también acusa a este miliciano de ser «el responsable del despliegue de los terroristas de la organización y del plan de defensa de la Brigada Norte de Gaza de la Yihad Islámica», y de coordinar con Hamás «ataques terroristas contra las tropas» israelíes.

«Durante la guerra, Raziana supervisó la toma de rehenes por parte de la organización terrorista Yihad Islámica en el norte de la Franja de Gaza y, desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, se encargó de restablecer la Brigada Norte de Gaza», agrega el comunicado.

Asimismo, el Ejército dice también haber matado a otro comandante de Hamás en el sur de Gaza durante la mañana de este miércoles.

Israel llevó a cabo desde anoche y a lo largo de este miércoles una oleada de ataques contra diferentes puntos de la Franja de Gaza que ha dejado al menos 24 víctimas, según confirman fuentes sanitarias a EFE.

Entre las víctimas se encuentran al menos seis niños y un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó a EFE de que el fallecido «cumplía con su deber humanitario» transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda. EFE

ngg/rod