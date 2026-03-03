Israel dice que atacará una zona industrial de Teherán y un aeropuerto en el norte de Irán

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El Ejército israelí avisó de que atacará este lunes la zona industrial Hakimiya en Teherán y el Aeropuerto Internacional de Payam en Karak, en el norte de Irán.

En un comunicado del portavoz de Ejército en persa, se indica que los ataques ocurrirán «en las próximas horas» contra «infraestructura militar del régimen iraní».

Estados Unidos e Israel iniciaron durante la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, y en la que murió en un bombardeo el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado alrededor de 800 muertos. Hasta la fecha cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde 31 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.

El Ejército israelí informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando «decenas de municiones» contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales. EFE

