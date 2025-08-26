Israel dice que busca un «acuerdo integral» y sigue sin responder al aceptado por Hamás

2 minutos

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El portavoz del Gobierno israelí para medios extranjeros, David Mencer, dijo este martes que Israel desea un «acuerdo integral» que libere a los 50 rehenes de Gaza, mientras el Ejecutivo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, sigue sin responder a la última propuesta aceptada por Hamás.

«Israel desea un acuerdo completo que los traiga a todos de vuelta a casa. Apreciamos enormemente los esfuerzos de los países mediadores y, sin duda, estamos estudiando cualquier medida que conduzca a la liberación de los rehenes y al cumplimiento de los objetivos de esta guerra», dijo Mencer en una rueda de prensa virtual.

Los mediadores siguen esperando la respuesta de Israel a la última propuesta, que liberaría a parte de los rehenes y que fue aceptada por Hamás hace nueve días, afirmó hoy el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, cuyo país es mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las negociaciones.

Según los mediadores, el plan actual estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás liberaría a diez rehenes vivos y 18 muertos a cambio de un número indeterminado de presos y detenidos palestinos, entre otros puntos.

Hoy mismo, una fuente de seguridad egipcia -que pidió el anonimato- aseguró a EFE que una delegación técnica egipcia ha visitado Israel para abordar el reinicio de las negociaciones indirectas que pongan fin a la ofensiva bélica en Gaza, sin dar más detalles.

Desde octubre de 2023, más de 62.800 personas han sido asesinadas en más de 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora ya que no contiene las muertes no violentas por hambre o enfermedad. Entre los fallecidos hay unos 18.000 niños.

Además, más de medio millón de palestinos en la región de Gaza -que incluye la capital- padecen hambre, según la ONU, causada por el bloqueo israelí a la entrada libre de alimentos y otros suministros.

Cerca de dos millones de palestinos se han visto forzosamente desplazados, la mayoría múltiples veces, y desde entonces la mayoría malviven hacinados en campamentos dentro de una Gaza en la que han sido destruidos casa, colegios y hospitales. EFE

pms/mt/psh