Israel dice que controlará el resto de puentes y el área libanesa hasta el río Litani

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Jerusalén, 24 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este martes que el Ejército controlará los puentes restantes sobre el río libanés Litani, así como el área sureña del Líbano que discurre hasta el mismo.

Katz señaló que los cinco puentes «utilizados por Hizbulá» sobre el río Litani han sido detonados, y añadió que el Ejército «controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani», según anunció en un comunicado. EFE

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