Israel dice que está atacando objetivos de Hizbulá en nuevos bombardeos contra sur Beirut

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El Ejército israelí ha lanzado este martes nuevos bombardeos contra la «infraestructura» de la milicia libanesa chií Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut.

Los bombardeos llegan después de que el Ejército hebreo volviera a pedir previamente a los residentes de esta zona evacuar sus hogares.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos. También menciona las zonas de Ghobeiry y Laylaki.

Desde que la milicia chií decidiera sumarse a la guerra iniciada por Israel con el apoyo de Estados Unidos contra Irán, el principal objetivo del Ejército israelí en Beirut ha sido la zona del Dahiye, considerado bastión del grupo libanés.

Pero, la capital libanesa no ha sido el único punto que Israel está bombardeando en el Líbano, ya que también se han registrado bombardeos en el sur y en el este del país vecino.

Además, al lanzar su nueva ofensiva contra el Líbano, el Ejército israelí ocupó varias posiciones («menos de diez», según oficiales militares) en el sur libanés, que se suman a las que ya ocupaba desde que entró en vigor el alto el fuego de noviembre de 2024.

La campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano ha causado ya cerca de 500 muertos y más de 1.300 heridos, al tiempo que ha desplazado a unas 600.000 personas en el país. EFE

