Israel dice que ha atacado unos 250 objetivos de Hizbulá en el Líbano

Jerusalén, 4 mar (EFE).- El Ejército israelí dijo este miércoles que ya ha atacado unos 250 objetivos del grupo Hizbulá en el Líbano, país contra el que comenzó un nuevo frente en esta guerra el lunes, tras un primer ataque de los chiíes contra el norte del país.

«Hemos atacado unos 250 objetivos hasta la fecha y continuaremos así a diario», afirmó el comandante del Comando Norte de Israel, Rafi Milo durante una reunión con alcaldes de localidades del norte de Israel, las más afectadas por los misiles de la organización chií.

Durante el encuentro, el comandante afirmó que el Ejército israelí tiene previsto seguir atacando «en todo el Líbano», destacando las ciudades de Beirut, Tiro y Sidón entre sus objetivos.

Además, afirmó haber reforzado la presencia militar israelí «también en el sector sirio», sin dar detalles al respecto.

Israel y Hizbulá entraron en un cruce de ataques el pasado lunes, cuando el grupo chií atacó por primera vez desde finales de 2024 en venganza por el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel.

Israel respondió con bombardeos contra Beirut y otros puntos del país que ya han provocado una masiva oleada de desplazados, más de cincuenta muertos y unos 150 heridos, según un informe de la Unidad de Gestión de Desastres difundido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). EFE

