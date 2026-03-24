Israel dice que ha bombardeado más de 3.000 objetivos en Irán en 25 días de guerra

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Jerusalén, 24 mar (EFE).- El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.

El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.

El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche «más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán», detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.

En Irán, al menos dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según informó la agencia iraní Fars.

Ya el pasado 18 de marzo, Israel bombardeó las instalaciones gasísticas de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo compartido entre Irán y Catar; en un ataque en el que actuó sin EE.UU. y que desencadenó bombardeos iraníes contra infraestructura energética en todo el golfo Pérsico.

Este lunes, Trump anunció haber ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» con Irán para la resolución de las hostilidades, unas conversaciones que Teherán negó. EFE

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