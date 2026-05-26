Israel dice que ha bombardeado más de un centenar de objetivos en el este y sur del Líbano

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Jerusalén, 26 may (EFE).- El Ejército israelí aseguró este martes haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano, asegurando que se correspondían con «infraestructuras» de la milicia chií Hizbulá.

Muchos de estos ataques recayeron en el Valle de la Bekaa, este del Líbano, mientras que en el sur el Ejército dijo que «más de 90 almacenes de medios de combate, cuarteles generales, puestos de observación» fueron atacados.

Estos crecientes ataques se producen de forma paralela a una nueva orden emitida por el Comando del Frente Interno, el brazo militar israelí encargado de dar directrices de seguridad a la población civil, restringiendo las aglomeraciones multitudinarias en las comunidades del norte de Israel, próximas a la frontera con el Líbano.

Desde las 6:00 horas de esta mañana hasta al menos las 20:00 hora local, no podrán reunirse allí grupos de más de 200 personas en espacios cerrados (hasta ahora el límite era 600) y 50 personas al aire libre (antes hasta 200).

Pese a que el Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán, por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica.

También esta mañana, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación forzosa contra la ciudad de Nabatieh (sur), e urgió a la población a desplazarse al norte del río Zahrani.

Al menos 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el 2 de marzo, los cuales no cesan pese al alto el fuego en vigor. EFE

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