Israel dice que ha desmantelado más de 80 infraestructuras de Hizbulá en el sur del Líbano

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este miércoles que ha desmantelado más de 80 presuntas infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano, país en el que mantiene cuerpos de infantería, tras otra noche de ataques contra el sur y la capital de Beirut.

«Durante la última semana, las tropas desmantelaron más de 80 emplazamientos de infraestructura» de Hizbulá, detalla un comunicado castrense, que habla también de la muerte de dos milicianos «que emergieron de un emplazamiento en la zona».

Además, esta madrugada, Israel completó una nueva «oleada de ataques», según otro comunicado que enumera bombardeos contra lanzadores, depósitos de armas y centros de mando antes de que fueran usados por la milicia chií.

«En conjunto, estos esfuerzos redujeron el alcance del fuego hacia Israel», sostiene el Ejército.

Pese a ello, dos personas murieron hoy a consecuencia del impacto de un misil (de fragmentación) en la parte superior de una vivienda en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, lo que aumentó a 14 las personas fallecidas en Israel desde que este país bombardeara Irán el pasado 28 de febrero.

En el distrito Central, los bomberos documentaron otros 11 incidentes a través de la línea de emergencia 102, entre ellos un fuego en un hangar en el patio de una casa en Mishmar Hashiva.

Mientras que en el norte de Israel, una persona resultó herida leve tras el impacto de metralla contra una vivienda en la ciudad de Carmiel.

Tanto Hizbulá como Irán lanzaron hoy al menos cuatro andanadas de proyectiles, con la última poco antes de las ocho de la mañana hora local, lo que obligó a cientos de miles de personas a acudir una vez más a los refugios públicos a modo de protección.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por el asesinato de Ali Lariyani, figura clave del régimen y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

En el Líbano, al menos diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

La campaña israelí deja allí ya más de 900 muertos, entre ellos 111 niños, y 2.221 heridos en todo el país, donde más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares. EFE

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