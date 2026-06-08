Israel dice que irá reabriendo gradualmente los cruces a Gaza, que mantiene cerrados

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí afirmó que irá reabriendo «gradualmente» los cruces con la Franja de Gaza, después de cerrarlos en la noche de este domingo por los ataques de Irán, un hecho que justificó en que operarlos bajo la amenaza de misiles iraníes pone en riesgo la vida de personas.

«Operar los cruces bajo fuego pone en riesgo vidas, tanto en el lado israelí como en el lado gazatí, por lo que no se puede operar de forma segura en tales condiciones», afirmó este lunes en un comunicado el COGAT, brazo del Ejército encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

En la nota, indica que se abrirán de forma gradual, sin dar plazos, «sujeto a una evaluación operativa continua y bajo restricciones de seguridad diseñadas para garantizar la seguridad de todo el personal presente en los cruces a ambos lados».

Con el cierre de los cruces, no puede entrar en la Franja palestina ayuda humanitaria, indispensable para la supervivencia de sus dos millones de personas, algo que según el COGAT no es un problema porque en el lado gazatí del cruce de Kerem Shalom hay «cientos de camiones» pendientes de recogida.

Según el acuerdo de alto el fuego en Gaza firmado el pasado octubre, deberían entrar en la Franja entre 500 y 600 camiones diarios de ayuda.

De acuerdo a los datos del organismo de las Naciones Unidas UNOPS, que publica el número de camiones que entran en Gaza, en la última semana -del 1 al 8 de junio- fueron descargados en los cruces un total de 90 camiones, recogidos de los pasos 99 camiones y llegaron a su destino en Gaza 99.

Israel, que controla todos los pasos con Gaza, ya los cerró cuando los ejércitos israelí y estadounidense atacaron Irán el pasado 28 de febrero, lo que impidió durante semanas la entrada de ayuda en el enclave arrasado y la salida de enfermos gazatíes hacia Egipto por el cruce de Rafah para recibir atención médica. EFE

mt/alf