Israel dice que Irán ha lanzado nueva oleada de misiles hacia su territorio

2 minutos

Redacción internacional, 4 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, en el quinto día de guerra desde la ofensiva contra el país persa lanzada por el Estado hebrero y EE. UU. el sábado.

Los servicios de emergencias israelíes no reportaron impactos aunque aseguraron que sus «sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza», según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

En este contexto, las FDI informaron sobre el envío de una alerta a los teléfonos móviles en las zonas afectadas, sin concretar cuáles, para que los ciudadanos «entren en un espacio protegido y permanezcan allí hasta nuevo aviso».

El Maguén David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, no informó sobre víctimas mortales, pero notificó que sus médicos «salieron a atender a varios heridos de camino a la zona protegida y a víctimas de ansiedad».

Las FDI han avisado de al menos tres incursiones de misiles iraníes en su espacio aéreo a lo largo de la noche, a la vez que también anunció lanzar una nueva oleada de ataques contra Irán.

El Ejército israelí ha llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y ha lanzado 4.000 bombas en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Durante la madrugada del miércoles, Kuwait, Arabia Saudí y Catar volvieron a informar por su parte sobre ataques con misiles y drones iraníes.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el sábado, Teherán ha respondido con repetidos ataques de drones y misiles contra Israel y los países aliados de Washington en la región, especialmente contra sus bases militares y embajadas.

Asimismo, se ha abierto un nuevo frente entre Israel y Líbano, desde donde opera el grupo chií Hizbulá. EFE

