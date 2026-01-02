Israel dice que la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York es «gasolina antisemita»

Jerusalén, 2 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel dijo este viernes, tras la jura del cargo durante esta madrugada del socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva de York, que su llegada «es gasolina antisemita sobre un fuego abierto».

«Mamdani muestra su verdadera cara: Elimina la definición de IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto», dijo el Ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Gobierno israelí ya mostró su poca simpatía hacia el demócrata Mamdani cuando ganó las elecciones de la ciudad de Nueva York el pasado 4 de noviembre al que por entonces varios de sus ministros -sobre todo los más radicales- lo acusaron de «islamista declarado», «antisemita» y «enemigo de Israel».

Durante su campaña electoral, el demócrata mostró su apoyo al pueblo palestino, que continúa bajo asedio israelí en la devastada Franja de Gaza por lo que criticó al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, acusado de cometer un genocidio en el enclave por parte de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos de renombre, entre ellas dos israelíes.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji. EFE

