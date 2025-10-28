Israel dice que los restos entregados por Hamás son de un rehén encontrado hace dos años

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que los restos entregados anoche por Hamás no pertenecen a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen en Gaza, sino a los de un cautivo que el Ejército encontró en diciembre de 2023 en la Franja y que ya fue enterrado.

«Tras completar el proceso de identificación esta mañana, se descubrió que los restos que fueron devueltos anoche pertenecen al secuestrado Ofir Tzarfati, que fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación militar hace aproximadamente dos años. Se entregó un mensaje a su familia», recoge el comunicado del mandatario israelí. EFE

