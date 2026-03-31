Israel dice que mantendrá el control del sur del Líbano hasta el río Litani
Jerusalén, 31 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano «hasta el río Litani», lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país.
«Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano —una línea defensiva contra misiles antitanque— y tomarán el control de seguridad de toda el área hasta el Litani», detalló Katz.EFE
