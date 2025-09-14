Israel dice que mató a 20 «terroristas» en último mes en Gaza, 6 de ellos del 7 de octubre

2 minutos

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Ejército israelí afirmó este domingo que en el último mes ha matado a una veintena de personas en Gaza de «organizaciones terroristas que operan en la Franja», incluyendo seis que participaron en la masacre de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí.

En un comunicado, el Ejército atribuye sus muertes a una de sus brigadas que opera en Gaza, la 282, y afirma que uno de los fallecidos es Yousef Mahmoud Mohammad Jumaa, a quien identifica como uno de los miembros de Hamás que se infiltró en el kibutz israelí Alumin el 7 de octubre, cuando milicianos palestinos mataron a 1.200 personas en Israel.

«Jumaa planeó y llevó a cabo ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra», dice sobre esta persona sin aportar pruebas de su participación ni detallar dónde falleció.

Desde hace más de un mes, el Ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva contra la ciudad de Gaza, capital de la Franja, para ocuparla, intentar rescatar a los rehenes israelíes que quedan allí y acabar con Hamás, desplazando de esta manera al millón de personas que residían en la urbe.

Desde entonces, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Al menos unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, según datos del jueves proporcionados por los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto casi 65.000 personas, entre ellas alrededor de 19.000 niños.EFE

mt/alf