Israel dice que mató en Beirut a otro comandante de Hizbulá

2 minutos

Tel Aviv, 5 mar (EFE).- El Ejército de Israel informó este jueves de que el miércoles mató en Beirut a otro comandante de la milicia libanesa chií Hizbulá identificado como Zaid Ali Jumaa, al que señala como jefe de artillería en el sur del Líbano.

«Ayer miércoles, la Fuerza Aérea Israelí, con la guía de la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, atacó y eliminó en la zona de Beirut a Zaid Ali Jumaa, responsable de la gestión de fuego de Hizbulá y jefe de artillería en el sur del Líbano», indica un comunicado castrense.

El Ejército asegura que este comandante «fue responsable del lanzamiento de miles de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados desde territorio libanés hacia el Estado de Israel».

Anteriormente, «ocupó varios puestos clave en la organización terrorista Hizbulá y participó en los combates junto al régimen de Bachar al Asad en Siria», agrega.

Israel también asegura que este comandante lideró un ataque contra tropas en enero de 2015 en el que varios milicianos de Hizbulá dispararon un misil antitanque que se cobró la vida de dos soldados israelíes.

«La organización terrorista Hizbulá decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus actos. Las FDI no permitirán que se produzcan daños a los residentes de Israel y seguirán actuando para defender al Estado de Israel y a sus habitantes», concluye el comunicado.

Israel ha introducido más tropas en el sur del Líbano y ocupado varias posiciones en torno a la frontera, además de lanzado una campaña de bombardeos contra el país vecino después de que Hizbulá disparara proyectiles a territorio israelí en el marco de la guerra regional.

Fruto de los ataques israelíes en el Líbano, 102 personas han muerto y 638 han resultado heridas, informa el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, mientras que más de 84.000 personas se han visto desplazadas, según los últimos datos gubernamentales. EFE

ngg/mt/mgr