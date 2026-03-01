Israel dice que no conoce ninguna operación en la zona de la escuela atacada en Irán

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani informó este domingo de que no tiene conocimiento de «ninguna operación» de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán, un ataque que se saldó con 148 muertos según la agencia oficial iraní.

«En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también», dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera.

Shoshani añadió que Israel está actuando «con extrema precisión» en Irán y puso en duda las informaciones sobre el ataque.

«Es un régimen terrorista que ha bloqueado internet durante semanas para masacrar a su propio pueblo, y ahora todo el mundo los cita como hechos», dijo al respecto.

E insistió en que, «hasta ahora», no tiene conocimiento «de ninguna operación de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en esa zona».

El ataque se registró en una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab, donde murieron 148 personas, en su mayoría niñas, según informó este domingo el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, a la agencia oficial IRNA.

En este ataque, perpetrado el sábado contra la escuela primaria Shajareh Tayyibeh en Minab, otras 95 personas resultaron heridas, indicó Radmehr.

Estos datos se suman a los que ofreció HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recopilado información de fuentes sobre el terreno que indicaban que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado habían muerto al menos 133 personas y otras y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. EFE

