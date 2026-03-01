Israel dice que no conoce ninguna operación en la zona de la escuela atacada en Irán

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani informó este domingo de que no tiene conocimiento de «ninguna operación» de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán, un ataque que se saldó con 148 muertos, según la agencia oficial iraní.

«En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también», dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera.

Shoshani añadió que Israel está actuando «con extrema precisión» en Irán y puso en duda las informaciones sobre el ataque. EFE

