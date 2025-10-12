Israel dice que rehenes serán liberados «el lunes temprano», pero Hamás podría adelantarse

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados «el lunes temprano», pero que si Hamás está listo para hacerlo antes Israel estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.

«La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja», dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian. EFE

