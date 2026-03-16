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Israel dice que se está preparando para la «siguiente fase» en el Líbano

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Jerusalén, 16 mar (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este lunes que más tropas serán desplegadas en el Líbano de cara a «la siguiente fase», y estimó que ya han matado a más de 400 miembros de Hizbulá en el país.

«Nos estamos preparando para la siguiente fase y estamos reforzando el Comando Norte con fuerzas adicionales para ampliar la operación militar, intensificar el golpe contra Hizbulá y eliminar la amenaza a nuestras ciudades del norte», dijo Zamir, según un comunicado, tras una visita a los soldados del norte.

«Ahora debemos centrarnos en eliminar las amenazas y fortalecer la defensa de nuestras ciudades, y en una fase posterior debemos intensificar los ataques contra Hizbulá», adelantó sin entrar en detalles.

Además, dijo que sus tropas han matado a 400 miembros de Hizbulá hasta la fecha; en un país en el que los fallecidos, tras dos semanas de bombardeos contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. EFE

pms/jlp

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