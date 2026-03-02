Israel dice que serán «días largos de combate» contra Hizbulá en el nuevo frente de guerra

Jerusalén, 2 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel, y este respondiera de madrugada con una oleada de ataques causando al menos 31 muertos y 149 heridos.

«No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan», dijo hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.

Zamir mencionó la necesidad de mantener una «ofensiva sostenida, operando en oleadas continuas y aprovechando de forma constante las oportunidades».

En el Líbano, la mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, mientras que los restantes once muertos y 58 heridos tuvieron lugar a causa de los ataques en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Hizbulá argumentó sus ataques como una respuesta al asesinato en Teherán del máximo líder iraní el sábado, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024. EFE

