Israel dice que sus tropas aún operan en ciudad de Gaza y pide a la población no volver

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ejército israelí avisó este sábado de que sus tropas aún operan en la ciudad de Gaza (norte) y alertó a los gazatíes de que no vuelvan allí porque es «extremadamente peligroso».

«Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) siguen operando en la ciudad de Gaza, y regresar a ella es extremadamente peligroso», dice en X el portavoz del Ejército Avichay Adraee.

Y alerta de que todo el territorio al norte de Wadi Gaza, una zona de la franja ubicada en el centro del enclave, justo debajo de la ciudad de Gaza, «sigue siendo una peligrosa zona de combate».

«Permanecer en esta zona es peligroso; por lo tanto, la ruta Rashid sigue abierta para su desplazamiento hacia el sur», afirma sobre la carretera de la costa de Gaza, la única que pueden usar sus residentes para desplazarse entre el norte y el sur.

Dicha carretera lleva unos días cerrada por el Ejército israelí en el sentido de sur a norte, para evitar que los residentes de la ciudad de Gaza desplazados vuelvan a la capital, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre desde hace dos semanas para tomarla.

«Por su seguridad, eviten regresar al norte o acercarse a zonas de actividad de las FDI, incluso en el sur de la Franja de Gaza», concluye el mensaje.

Este aviso se produce después de que varios medios israelíes reportaran este sábado que el Ejército israelí cambió sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y paró su ofensiva en la capital gazatí siguiendo instrucciones del Gobierno israelí.

El presunto cambio operativo se habría producido después de que la pasada madrugada se registraran ataques en varios lugares del enclave que han dejado al menos 9 muertos, según informaron fuentes médicas en el territorio palestino. Los ataques se produjeron después de que Donald Trump pidiera a Israel que dejara de bombardear Gaza a raiz del anuncio de Hamás de que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan del presidente norteamericano, aunque el grupo islamista pidió emprender «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir los detalles del proyecto. EFE

