Israel dice que un reservista falleció ayer en Rafah en supuestos combates con Hamás

2 minutos

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Un soldado reservista israelí falleció durante la tarde ayer en Rafah, en el extremo sur de la Franja, en supuestos combates que se desataron con miembros de Hamás, aseguró este miércoles una fuente militar.

«Ayer (martes) a las 15:45 hora local (12.45 GMT) se registró fuego enemigo contra una estructura y, simultáneamente, contra un vehículo de ingenieros. Como resultado del fuego contra el vehículo de ingenieros, el sargento mayor (reservista) Yona Efraim Feldbaum falleció», recoge un breve comunicado castrense.

Según medios israelíes, Feldbaum, de 37 años, formaba parte de un equipo de ingenieros del Ejército que operaban en Rafah, cuando supuestamente milicianos de Hamás emboscaron su unidad.

El periódico Haarezt detalla que los atacantes salieron de uno de los túneles de la ciudad fronteriza con Egipto y comenzaron a disparar, incluyendo proyectiles, contra los soldados.

Hamás, sin embargo, ayer rápidamente se desvinculó de estos ataques y recalcó su compromiso con el alto el fuego.

Además, el grupo palestino instó a los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- que garantizan el acuerdo a que tomen medidas inmediatas para presionar a Israel, frenar su «brutal escalada contra la población civil» en la Franja de Gaza, (…) y exigirle responsabilidades.

Rafah también fue el escenario en el que, el pasado 19 de octubre, fallecieron otros dos soldados israelíes en otros enfrentamientos con miembros de Hamás, según la versión del Gobierno israelí, si bien el grupo palestino negó estar involucrado en estos combates en una zona que está bajo control casi total de Israel.

Días después, algunos medios internacionales indicaron que esos dos soldados israelíes habían fallecido tras pisar unos artefactos explosivos y no por fuego directo de la milicia palestina.

En cualquier caso, Israel tiene luz verde de Estados Unidos para llevar a cabo olas de ataques contra toda la Franja, tal y como hacía diariamente antes de la entrada en vigor de este alto el fuego, si asegura que Hamás ha atacado a algunos de sus soldados, muchas veces sin aportar pruebas concluyentes. EFE

