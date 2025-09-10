The Swiss voice in the world since 1935

Israel dice que Von der Leyen «se equivoca al ceder a presión» tras anuncio de sanciones

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de «lamentables» las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha propuesto sanciones a ministros israelíes y suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel, pues considera que fortalece a Hamás.

«La presidenta de la Comisión se equivoca al ceder a las presiones de factores que socavan las relaciones entre Israel y Europa. Esta es una tendencia contraria a los propios intereses de los países europeos. Y lo que es más importante: esta no es una relación aceptable entre socios», dijo Saar en un mensaje en hebreo en su cuenta de X. EFE

