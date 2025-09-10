The Swiss voice in the world since 1935

Israel dice que Von der Leyen «se equivoca al ceder a presión» tras anuncio de sanciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de «lamentables» las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha propuesto sanciones a ministros israelíes y suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel.

«La presidenta de la Comisión se equivoca al ceder a las presiones de quienes buscan socavar las relaciones entre Israel y Europa. Esta tendencia es contraria a los intereses de los propios Estados europeos. Y, sobre todo, esta es una conducta inaceptable entre socios», dijo Saar en un mensaje en su cuenta de X.

Saar alegó, además, que algunas de las palabras de Von der Leyen «están manchadas por la falsa propaganda de Hamás y sus socios», e insistió que la comunidad internacional debe respaldar a Israel «en esta lucha», pese al consenso entre relatores de la ONU y ONG de que está perpetrando un genocidio en Gaza.

«Una vez más, Europa transmite un mensaje erróneo que fortalece a Hamás y al eje radical en Oriente Medio», dijo el ministro.

Von der Leyen dijo este miércoles, en su discurso sobre el estado de la Unión, que ante el bloqueo que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá «un paquete de medidas para trazar un camino a seguir».

Además de sanciones a ministros extremistas y colonos -y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel en asuntos comerciales-, también propuso la anulación del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con el Yad Vashem (Museo de la Historia del Holocausto).

Además, anunció la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza. EFE

ime/pms/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR