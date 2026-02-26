Israel e India firman 16 acuerdos para reforzar cooperación bilateral en Jerusalén

2 minutos

Jerusalén, 26 feb (EFE).- Israel firmó este jueves con India 16 memorandos de entendimiento para su cooperación bilateral en diversos ámbitos bajo el auspicio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su homólogo indio, Narendra Modi.

Los memorandos, suscritos por miembros de la delegación india y del Gobierno israelí en una ceremonia celebrada en el Hotel King David de Jerusalén, abarcan la cooperación en ámbitos como la agricultura, el sector marítimo y la acuicultura, las tecnologías satelitales, el comercio y los servicios, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, así como la colaboración académica.

«El futuro pertenece a quienes innovan, e Israel y la India están centrados en la innovación», afirmó durante el acto el mandatario israelí, quien calificó la visita de Modi de «maravillosa», «extraordinariamente productiva» y «conmovedora».

Además, declaró su intención de llevar a cabo próximamente, en suelo indio, otra reunión G2G (Gobierno a Gobierno), un mecanismo de cooperación directa entre estados para impulsar estos acuerdos.

En su discurso durante el evento, Modi expresó en hindi su gratitud a Netanyahu y a los parlamentarios israelíes por su recibimiento, y celebró la firma de los memorandos destacando en particular la importancia de la colaboración entre ambos países en los ámbitos de tecnología y defensa y subrayando su estrecha relación académica.

Según publicó Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa a Israel como el segundo proveedor de armas, solo por detrás de Francia.

La visita del primer ministro indio se produce en un contexto de alta tensión por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar un ataque contra Irán, apoyado por Israel.

Durante su discurso en el Parlamento israelí el miércoles ante Modi, Netanyahu reiteró su idea de crear un «eje» junto a India y otros países para combatir lo que considera «islamismo radical».EFE

ybp/pbj/alf