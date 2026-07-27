Israel eleva «sin precedentes» sus incursiones en Cisjordania, según Gobierno palestino

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Jerusalén, 27 jul (EFE).- El Gobierno palestino aseguró este lunes que el Ejército de Israel ha aumentado durante la última semana más de un 41 % sus redadas en Cisjordania, en una «escalada sin precedentes» que coincide con la represalia israelí al tiroteo del viernes en la aldea de Tell, en el que murieron cuatro palestinos y dos israelíes.

«Cisjordania ocupada ha sido testigo de una escalada sin precedentes de las redadas de las fuerzas israelíes de ocupación (en referencia al ejército de Israel) y el terrorismo colono durante la semana del 20 al 26 de julio», recoge un comunicado emitido por la Oficina de Medios del Ejecutivo palestino.

En total, el Gobierno palestino estima que Israel ha llevado a cabo 446 redadas e incursiones en los territorios palestinos de Cisjordania frente a las 315 registradas la semana previa.

Los ataques de colonos israelíes también subieron a 109 en la última semana, frente a los 94 de la anterior.

«Estos ataques incluyen asaltos a civiles palestinos que resultaron en muertos y heridos, vandalismo de mezquitas, quema de viviendas, tierras agrícolas y vehículos, destrucción generalizada de la propiedad privada y pública, robo de ganado y ataques repetidos que buscan desplazar forzosamente a palestinos», continúa el Ejecutivo palestino.

Tras el tiroteo del viernes, que Israel califica como «terrorismo» pese a que comenzó con una invasión de la aldea palestina de Tell por un amplio grupo de colonos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó como represalia expandir la ocupación del enclave, con un mayor despliegue de tropas y fomentando el establecimiento de colonias.

«Durante el fin de semana pasado, tropas de la División de Judea y Samaria (Cisjordania) detuvieron a más de 130 individuos en búsqueda y captura», informó a última hora del domingo un oficial del Ejército de Israel, que aseguró que la mayoría de detenidos estaban relacionados con el tráfico de armas, la apología del terrorismo o la planificación de ataques.

Consultado por EFE sobre si alguno de los detenidos fueron colonos israelíes, este no se pronunció.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, denunció este lunes la detención de veinte personas en Tulkarem (norte de Cisjordania) por parte de las fuerzas armadas.

Mientras, las fuerzas armadas israelíes mantienen completamente cerrada la ciudad de Nablus (norte de Cisjordania y capital de la Gobernación en la que también se encuentra Tell), y han incrementado sus puntos de control en las carreteras de todo este territorio palestino.

En Qalandia, al norte de Jerusalén, las tropas entraron en un centro de formación técnica disparando granadas de gas lacrimógeno y detuvieron a varios trabajadores, profesores incluidos.

Además, fuerzas israelíes demolieron nueve viviendas de población palestina entre Jerusalén Este, la periferia de Ramala, y Yenín, donde según Wafa se está desarrollando una fuerte actividad militar. EFE

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