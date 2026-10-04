Israel eleva a 1.318 los trabajadores de seguridad muertos desde el 7 de octubre de 2023

Compartir

3 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel actualizó este domingo a 1.318 la cifra de trabajadores en los cuerpos de seguridad fallecidos desde los ataques del 7 de octubre de 2023, de los cuales 1.153 son soldados del Ejército.

«Esta cifra incluye a integrantes de las FDI, la Policía de Israel, el Shin Bet (ISA), el Servicio Penitenciario y los Servicios de Bomberos y Rescate, así como a coordinadores de seguridad civiles y miembros de equipos de respuesta rápida que combatieron en la Franja de Gaza, el sur, el norte, el Líbano y Judea y Samaria (Cisjordania)», especifica el documento compartido por Defensa.

En concreto, los 1.318 fallecidos se dividen en: 1.153 soldados del Ejército (entre ellos 43 miembros de escuadrones de respuesta rápida, reservistas cualificados para defender sus comunidades en caso de emergencia), 116 policías, nueve agentes del Shin Bet, cinco miembros de los equipos de bomberos y rescate, 11 trabajadores del Servicio Penitenciario y 24 veteranos fallecidos por afecciones relacionadas con la guerra.

Israel publica las cifras de fallecidos en los últimos años cuando la ofensiva de Gaza está a las puertas de cumplir su tercer aniversario, que deja en la Franja una cifra de más de 74.200 víctimas mortales por ataques israelíes.

El aniversario recuerda la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que milicias gazatíes con Hamás a la cabeza entraron en Israel y mataron a unas 1.200 personas, además de secuestrar otras 251.

Un total de 331 soldados y 58 policías murieron durante los ataques combatiendo a las milicias palestinas, recoge el diario The Times of Israel.

Desde entonces, las cifras del Gobierno de Israel apuntan a que unos 472 militares han muerto en combate durante la operación terrestre en la Franja de Gaza, que comenzó el 27 de octubre de 2023.

El ataque de las milicias gazatíes marcó el punto de partida a la consecución de operaciones militares e intercambios de fuego entre Israel y sus vecinos regionales, tanto en el territorio palestino de Cisjordania como en el Líbano, Siria, Yemen, Irak o Irán.

En los intercambios de fuego con el grupo chií Hizbulá en el Líbano han muerto 31 soldados israelíes, mientras que otros 88 han perdido la vida en las operaciones terrestres en el país, cuyo sur continúa invadido por el Ejército de Israel, recoge The Times of Israel.

Otros 18 militares han muerto en ataques de palestinos en Cisjordania o Israel, y cinco en operaciones antiterroristas en dicho territorio palestino.

Dos soldados más perdieron la vida por el impacto de un misil disparado desde Irak, y uno por un proyectil balístico lanzado por Irán.EFE

pbj/jgb

Los preferidos del público Los más discutidos