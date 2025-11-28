Israel eleva a 30 los milicianos muertos en túneles de Rafah, en el sur de Gaza

Jerusalén, 28 nov (EFE).- El Ejército israelí informó este viernes del hallazgo de otros nueve cadáveres de milicianos en los túneles de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a 30 el número de combatientes fallecidos en esta zona.

En un comunicado castrense, el Ejército señaló que continúa realizando «ataques aéreos y medidas de ingeniería» en el este de Rafah a fin de desmantelar la infraestructura subterránea.

Un grupo de milicianos de Hamás quedaron atrapados en los túneles de la ciudad de Rafah cuando el Ejército israelí completó la partición de Gaza y demarcó el 54 % de su extensión, incluida Rafah, bajo su control.

Hamás condenó el miércoles la persecución de sus combatientes atrapados, considerándola una «flagrante violación del alto el fuego» por parte de Israel, que ha matado a más de 340 gazatíes, la mayoría civiles incluidos cerca de 70 niños, pese a la tregua.

Ese día, Israel ya abatió a cuatro milicianos, que dijo que iban armados, en los túneles.

Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, casi 70.000 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y cerca de 171.000 han resultado heridos, según cifras que podrían ser conservadoras del Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

