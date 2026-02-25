Israel elogia «liderazgo moral» de Ecuador al abandonar un comité por Palestina de la ONU

2 minutos

Jerusalén, 25 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, elogió este miércoles a Ecuador por abandonar el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU, calificándolo como un acto de «liderazgo moral».

«Celebro el liderazgo moral mostrado por el presidente Daniel Noboa y la ministra de Exteriores Gabriela Sommerfeld de Ecuador, en su decisión de retirarse del llamado Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino», escribió Saar en un mensaje en la red social X.

El líder de la diplomacia israelí aseveró que el comité es un ejemplo del «sesgo contra Israel» en las Naciones Unidas.

En los últimos dos años, la institución ha condenado el ataque de Hamás y otras milicias del 7 de octubre de 2023 contra Israel, y también la ofensiva israelí en Gaza, que una comisión independiente de la ONU ha calificado como un genocidio, y llamado a terminar la ocupación de Cisjordania.

«Al retirarse, Ecuador elige la verdad y la claridad moral sobre el teatro político. Llamo a otros estados miembros que valoran la integridad a seguirlo y salir de este comité sesgado», concluye Saar.

Por decisión del Gobierno ecuatoriano, el embajador de Ecuador ante la ONU, Montalvo Sosa, comunicó el 2 de febrero la intención de su país de abandonar dicho comité.

En la carta, Sosa señala que su salida se produce sin alterar la «larga y consistente posición apoyando una solución negociada al conflicto israelí-palestino».

El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino fue creado por la Asamblea General de la ONU en 1975 y constaba, antes de la salida de Ecuador, con 25 miembros y 24 países observadores.EFE

pbj/mt/rml