Israel elogia operación militar de Trump y celebra el fin de «la tiranía ilegal de Maduro»

Jerusalén, 3 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió la operación militar dirigida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este sábado en Venezuela y celebró la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y el fin de su «tiranía ilegal».

«Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, quien actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Es la primera reacción oficial que llega del Gobierno de Benjamín Netanyahu tras los bombardeos que lanzó Estados Unidos durante esta madrugada en Venezuela, y tras confirmar después Trump haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. EFE

