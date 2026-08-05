Israel emite orden de desplazamiento forzoso y bombardea localidad en el sur del Líbano

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Jerusalén, 5 ago (EFE).- El Ejército israelí emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso contra la localidad libanesa de Mansouri (sur), antes de bombardearla desde el aire en lo que describió como «ataques de precisión».

Esta localidad se encuentra dentro de la franja ocupada militarmente por Israel en el país vecino, y según la versión del Ejército, población civil se desplazó hasta allí «bajo la protección de las Fuerzas Armadas Libanesas» y establecieron «un puesto de control en contravención de lo acordado». EFE

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