Israel emite una orden de evacuación al suroeste de Líbano, pese al anuncio de tregua

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Jerusalén, 24 abr (EFE).- El Ejército israelí emitió este viernes una orden de evacuación para los habitantes de Deir Amas (Líbano), municipio en el distrito de Tiro (suroeste del país), ante un ataque inminente de las Fuerzas de Defensa de Israel «debido a la actividad terrorista de Hizbulá».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo operaciones selectivas en la zona (…) Por su seguridad, les instamos a evacuar sus hogares de inmediato y alejarse al menos 1.000 metros del área», escribió Avichai Adraee, portavoz de las FDI en árabe, en su cuenta de X.

Esta orden de evacuación llega después de la prórroga de 3 semanas del alto el fuego anunciada horas atrás por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

El de Deir Amas no será el primer ataque israelí de este viernes en Líbano, pues ya ejecutaron otro contra un lanzacohetes que supuestamente había sido utilizado por Hizbulá contra la aldea israelí fronteriza de Shtula.

Las FDI no precisaron si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.

«Las FDI atacaron edificios militares en las zonas de Kherbet Salem y Toulon, en el sur del Líbano, que eran utilizados por la organización terrorista Hizbulá (…) Los ataques se llevaron a cabo en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hizbulá hacia la zona de Shtula», dijo el Ejército israelí en un comunicado.

Posteriormente, durante la mañana de este viernes se activaron las alarmas en varias zonas del norte de Israel, donde según el Ejército penetró un dron de Hizbulá que fue interceptado con éxito.

Además, las FDI comunicaron que un dron suyo fue derribado en el sur del Líbano tras el lanzamiento de un misil tierra-aire de pequeño calibre por parte de Hizbulá.

En las negociaciones en Washington de este jueves -t ras las que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo que «no es del 100% «- el grupo chií Hizbulá estuvo ausente.

Por su parte, el Gobierno libanés rechazó que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y optaron por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta.

La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que desencadenó que el Estado hebreo respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano, provocando 2.294 muertos y 7.544 heridos en siete semanas, según datos oficiales. EFE

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