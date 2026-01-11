Israel emite una orden de evacuación antes de ataques en el sur de Líbano

El ejército de Israel emitió este domingo una nueva «orden de evacuación» de una aldea del sur de Líbano antes de ataques contra infraestructura del grupo Hezbolá.

«El ejército atacará próximamente una infraestructura militar» de Hezbolá en la aldea de Kafr Hata, «en respuesta a sus intentos ilegales de restablecer sus actividades en la región», anunció en la red X el portavoz en árabe del ejército israelí, coronel Avichay Adraee.

El ejército libanés había anunciado el jueves haber completado el desarme de Hezbolá al sur del río Litani, a unos 30 km de la frontera con Israel, zona fuera de la cual se encuentra Kafr Hata.

La Agencia Nacional de Información del Líbano informó de ataques israelíes contra las localidades de Mahmudiyeh, al-Dimasqiyeh y al-Bureij, así como otros en la región de Jezzine, sin que se reporten víctimas.

La mayoría de las localidades alcanzadas por los ataques del domingo, así como Kafr Hata, se encuentran sin embargo al norte del Litani.

El ejército israelí ya había comunicado el jueves y el viernes ataques contra Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano, dirigidos contra «depósitos de armas y un sitio de producción de armamento, utilizados para la restauración y el refuerzo militar».

El Líbano es sometido a una fuerte presión por parte de Estados Unidos para desarmar a Hezbolá, debilitado tras la guerra con Israel.

El jueves, el ejército libanés había afirmado haber alcanzado «los objetivos de la primera fase» al sur del Litani, aunque Israel consideró que estos esfuerzos eran «un comienzo alentador», pero «muy insuficientes».

