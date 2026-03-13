Israel emprende una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra Teherán

Jerusalén/Teherán, 13 mar (EFE).- El Ejército israelí emprendió este viernes una nueva oleada de ataques contra la capital iraní, Teherán, donde se escucharon explosiones, según pudo constatar EFE.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán», anunció un comunicado castrense a las 9.00 hora local (7.00 GMT). EFE

