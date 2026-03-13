Israel emprende una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra Teherán

1 minuto

Jerusalén/Teherán, 13 mar (EFE).- El Ejército israelí emprendió este viernes una nueva oleada de ataques contra la capital iraní, Teherán, donde se escucharon explosiones, según pudo constatar EFE.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán», anunció un comunicado castrense a las 9.00 hora local (7.00 GMT).

En la capital iraní, EFE escuchó las primeras explosiones de los ataques.

Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar «inmediatamente» la región o, de lo contrario, aseguró que serán «enterradas bajo los escombros», además de informar de nuevos ataques.

En un comunicado difundido por medios iraníes, el cuerpo militar anunció el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada ‘Promesa Sadeq 4’, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Como fruto de esos ataques, saltaron las alarmas en el norte de Israel y al menos un misil impactó contra un pueblo árabe de esa zona, causando decenas de desalojados y medio centenar de heridos leves, así como una mujer herida moderada. EFE

