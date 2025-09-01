Israel entierra a Idan Shtivi, rehén asesinado y recuperado en Gaza

2 minutos

Rishon Lezion/Kfar Ma’as (Israel), 1 sep (EFE).- Cientos de israelíes se congregaron este lunes para rendir homenaje a Idan Shtivi, el rehén asesinado cuyo cuerpo fue recuperado el viernes en Gaza durante una operación militar y trasladado a Israel para ser enterrado.

La procesión, en la que participaron tanto adultos como niños portando banderas israelíes y banderas amarillas -símbolo de los rehenes-, partió de Rishon Lezion, en el centro del país, y acompañó el ataúd en su recorrido, mientras muchos asistentes pedían perdón al fallecido.

«Es doloroso. Me entristece mucho que haya regresado, pero no con vida», dijo a EFE Shlomi Ben-Yakar, de 55 años, que acudió la procesión.

«Es un héroe como todos ellos. Estamos aquí y el sol nos hace sentir como si fuera cualquier otro día. Pero para ellos, cada minuto es como una matanza», añadió.

El cuerpo fue trasladado a Kfar Ma’as, al norte de Tel Aviv, donde cientos de personas asistieron a la ceremonia fúnebre.

«Lo arrebataron del mundo en su mejor momento», declaró su madre, Dalit. «Mi Idan, eres un hijo de Dios. Gracias por bendecirme con 28 años de amor y crecimiento. Siento no haber podido protegerte», añadió entre lágrimas.

«Nos enseñaste que lo que realmente queda es el abrazo, la sonrisa, la luz que nos diste», dijo su hermana, Ilin. «Nos enseñaste que incluso cuando hay dolor y oscuridad, el amor triunfa».

El Ejército israelí había anunciado la muerte de Shtivi dos meses después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas en Israel. El joven fue asesinado en el festival de música atacado por el grupo islamista y su cuerpo trasladado a Gaza.

Los restos de Shtivi fueron hallados junto a los de otro rehén, Ilan Weiss, de 56 años, asesinado durante la masacre en el kibutz Beeri.

En la Franja de Gaza quedan 48 cautivos, de los cuales se calcula que una veintena siguen vivos.

La última vez que Israel recuperó restos de rehenes fue el 21 de junio, cuando localizó los cuerpos de Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y Ofra Kedar, todos ellos asesinados el 7 de octubre y llevados a la Franja.EFE

