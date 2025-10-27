Israel entierra al rehén Yossi Sharabi, cuyo hermano fue liberado durante la tregua

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El cuerpo del rehén israelí Yossi Sarabi, cuyo cuerpo fue devuelto por Hamás durante el alto el fuego, fue enterrado este lunes en el kibutz Beeri, en un funeral al que también acudió el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.

Yossi Sarabi es hermano del también excautivo Eli Sarabi, que fue liberado con vida durante el alto el fuego el pasado mes de febrero, pero cuya mujer y sus dos hijas fueron asesinadas durante el ataque múltiple de Hamás, el 7 de octubre de 2023.

“Yossi, mi hermano, hoy, después de más de dos años de espera, de ansiedad, de incertidumbre, finalmente podemos enterrarte aquí, en casa”, dijo Eli durante el sepelio, quien además se refirió a su hermano como un «ancla» y una persona «de gran corazón», según declaraciones recogidas por el Jerusalem Post.

Herzog, por su parte, pidió perdón en nombre del Estado de Israel al propio Yossi, así como a su familia y al kibutz Beeri, por no haberles salvado y no haberles devuelto a casa antes.

«Perdónanos por no haberte protegido en ese día maldito. Perdónanos por no haber estado a tu lado contra los monstruos con forma humana. Perdónanos por haber tardado tanto en devolverte al paisaje de tu patria”, dijo Herzog, según un comunicado.

Una investigación militar concluyó el año pasado que Yossi murió, con alta probabilidad, cuando el edificio en el que estaba detenido en Gaza se derrumbó tras un ataque cercano de la Fuerza Aérea israelí. EFE

