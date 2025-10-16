Israel entrega otros 30 cuerpos a Gaza, algunos con «signos de abuso», según Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 16 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza recibió este jueves otros treinta cuerpos de palestinos por parte de las autoridades israelíes, y denunció que algunos de estos cuerpos «presentan signos de abuso, palizas, esposas y vendajes».

«El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires, liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 120», recoge el comunicado de Sanidad. EFE

