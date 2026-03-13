Israel envía órdenes de evacuación en varias zonas de Teherán ante inminentes ataques

Jerusalén, 13 mar (EFE).- El portavoz del Ejército israelí en persa, Kamal Penhasi, envió órdenes de evacuación para los civiles de las zona de Vila (oeste) y Maniriyeh (sur) de Teherán ante inminentes ataques aéreos que preparan.

«En las próximas horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) operarán en la zona, como lo han hecho en los últimos días en Teherán, para atacar la infraestructura militar del régimen iraní», informó Penhasi en un mensaje publicado en su cuenta de X. .

Una de las zonas afectadas por estas órdenes se encuentra cerca de la Universidad de Teherán, donde este viernes están convocadas miles de personas a la manifestación de Quds, que se hace cada año el último viernes de Ramadán -mes sagrado del Islam- en apoyo al pueblo palestino. EFE

ngg-jlp/lab