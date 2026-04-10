Israel excluye a España del centro de coordinación para Gaza por su «sesgo antiisraelí»

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Jerusalén, 10 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció este viernes que representantes españoles no podrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su «sesgo antiisraelí tan flagrante».

«El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz del presidente (Donald) Trump y en el CMCC, que opera bajo dicho plan», declaró al respecto el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, en un comunicado.

Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión, así como Estados Unidos también fue informado con antelación. EFE

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