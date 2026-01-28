Israel exige en la ONU el desarme total de Hamás y advierte contra programa nuclear iraní

Naciones Unidas, 28 ene (EFE).- El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, exigió este miércoles en el Consejo de Seguridad el desarme total de Hamás para avanzar en la segunda fase del plan de paz en Gaza y advirtió además contra el programa nuclear de Irán.

«La segunda fase (del acuerdo de paz) está redactada y estructurada. Sin embargo, sigue habiendo un obstáculo: el desarme de Hamás», aseguró Danon en una sesión del Consejo sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina.

Según Danon, la decisión ahora «recae en Hamás», pues si el grupo acepta su desarme total se podrá avanzar en la aplicación de esta segunda fase.

Esta nueva etapa contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Durante el Consejo de Seguridad de hoy, el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que este comité restablecerá los servicios esenciales en Gaza e impulsará la economía siempre y cuando Hamás y otros grupos militantes depongan sus armas.

El estadounidense destacó que tanto el comité como los miembros que formarán parte de la Junta de Paz propuesta por Trump presionarán a Hamás para que «cumpla su compromiso y se desarme».

«Toda la infraestructura militar terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, será destruida y no se reconstruirá», agregó.

Por su parte, el representante de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, recalcó que cualquier aplicación de planes de paz debe respetar el derecho «inalienable» del pueblo palestino a la autodeterminación.

«No debe haber medidas administrativas o legales que afiancen la división y la ocupación en lugar de ponerles fin», indicó.

Además, recordó que Israel ha violado el alto el fuego acordado en la Franja en numerosas ocasiones y que al menos 500 palestinos han muerto desde que el cese de las hostilidades entró en vigor.

Más allá de Gaza, Danny Danon también cargó contra Irán y advirtió de que «el régimen más extremista del mundo nunca debe obtener el arma más peligrosa del mundo», en referencia al programa nuclear de la nación persa.

Danon subrayó que Irán «desvió el dinero de su propio pueblo para financiar el terrorismo» y aseguró que la nación persa «construye redes de violencia y las exporta a Oriente Medio y más allá».

Justo hoy, Trump dijo esperar que Irán vuelva a negociar para llegar a un acuerdo en el que no haya armas nucleares y advirtió de que la flota de barcos que envió al país está lista para «cumplir su misión con rapidez y violencia» al igual que en Venezuela. EFE

